Dopo dodici anni di assenza, torna la serie televisiva I Cesaroni, con una nuova stagione presentata recentemente. La produzione, nota per aver coinvolto diverse generazioni di spettatori, è ambientata nel quartiere di Garbatella, un luogo storico di Roma. La presentazione si è svolta al cinema Palladium, dove il quartiere ha accolto con entusiasmo la ripresa della serie. La manifestazione ha attirato numerosi fan e curiosi.

Dopo dodici anni di attesa tornano I Cesaroni. Una serie collaudata che abbraccia diverse generazioni ambientata nello storico quartiere di Garbatella che oggi ha voluto tributargli un caloroso benvenuto al cinema Palladium. Tra i protagonisti più gettonati, Matteo Branciamore, che nella serie interpreta Marco Cesaroni ma il più bello per tutti è Mimmo, al secolo Federico Russo: “Era un bambino – ci spiega una delle tante fan presenti davanti al teatro – ma è cresciuto benissimo”. Nelle precedenti serie Russo era un bambino, il figlio più piccolo di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) ma ora cresciuto fa l’insegnante di sostegno in una scuola. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Cesaroni 7, presentata la nuova serie e Garbatella impazzisce

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