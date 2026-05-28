I Caraibi della Svizzera si raggiungono da Milano in giornata

Da milanotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Milano si può raggiungere in giornata i Caraibi della Svizzera, i Grigioni. Nel cuore della regione si trova il Lago di Cauma, un laghetto alpino circondato da boschi e montagne. La distanza permette di arrivarci senza pernottamento. La zona è nota per i paesaggi spettacolari e l'ambiente naturale intatto. Il lago è accessibile tutto l’anno e si trova a breve distanza da altri punti di interesse della regione.

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Nel cuore dei Grigioni, tra boschi fitti e montagne spettacolari, si nasconde uno dei laghi alpini più affascinanti della Svizzera: il Lago di Cauma. Un’oasi dalle acque verde smeraldo che ogni estate conquista visitatori provenienti da tutta Europa grazie ai suoi colori incredibili e alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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