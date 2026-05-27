I Caraibi della Svizzera a solo due ore da Como

Notizia in breve

Un lago alpino si trova nel cuore dei Grigioni, a due ore da Como. Il Lago di Cauma, circondato da boschi e montagne, si distingue per le sue acque turchesi. La zona è accessibile facilmente e rappresenta una meta popolare per escursioni e relax. Non ci sono altre informazioni su eventi o sviluppi recenti riguardanti il lago.