I Caraibi della Svizzera a solo due ore da Como

Da quicomo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lago alpino si trova nel cuore dei Grigioni, a due ore da Como. Il Lago di Cauma, circondato da boschi e montagne, si distingue per le sue acque turchesi. La zona è accessibile facilmente e rappresenta una meta popolare per escursioni e relax. Non ci sono altre informazioni su eventi o sviluppi recenti riguardanti il lago.

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Nel cuore dei Grigioni, tra boschi fitti e montagne spettacolari, si nasconde uno dei laghi alpini più affascinanti della Svizzera: il Lago di Cauma. Un’oasi dalle acque verde smeraldo che ogni estate conquista visitatori provenienti da tutta Europa grazie ai suoi colori incredibili e alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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