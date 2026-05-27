I Caraibi della Svizzera a solo due ore da Como
Un lago alpino si trova nel cuore dei Grigioni, a due ore da Como. Il Lago di Cauma, circondato da boschi e montagne, si distingue per le sue acque turchesi. La zona è accessibile facilmente e rappresenta una meta popolare per escursioni e relax. Non ci sono altre informazioni su eventi o sviluppi recenti riguardanti il lago.
Nel cuore dei Grigioni, tra boschi fitti e montagne spettacolari, si nasconde uno dei laghi alpini più affascinanti della Svizzera: il Lago di Cauma. Un’oasi dalle acque verde smeraldo che ogni estate conquista visitatori provenienti da tutta Europa grazie ai suoi colori incredibili e alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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