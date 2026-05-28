I carabinieri docenti d' eccezione per gli alunni delle scuole primarie

Notizia in breve

Oltre 180 studenti delle scuole primarie “Casti”, “Gianni Rodari”, “Villaggio Primo Maggio” e “Gaiofana” sono stati visitati dai carabinieri della Compagnia di Rimini. L’iniziativa aveva l’obiettivo di insegnare ai ragazzi i valori della legalità, del rispetto e della fiducia nelle istituzioni attraverso un incontro diretto con i militari. La visita si è svolta nell’ambito di attività educative rivolte alle scuole primarie della zona.