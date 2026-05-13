Avellino cedole librarie per alunni delle scuole primarie | come presentare la domanda
Il Comune di Avellino ha annunciato che anche per l’anno scolastico 202627 sarà possibile gestire le cedole librarie in modalità digitale. La procedura consiste nella presentazione di una domanda online, nel rispetto delle modalità stabilite dall’amministrazione comunale. La misura fa parte di un processo di semplificazione delle pratiche amministrative, che mira a ridurre l’uso di documenti cartacei e a facilitare l’accesso ai benefici per gli studenti delle scuole primarie.
Il Comune di Avellino rende noto "che, anche per l’anno scolastico 202627, proseguendo nell’attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti, sarà attiva la gestione in forma digitale delle cedole librarie a favore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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