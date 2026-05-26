Premiati gli alunni delle scuole primarie Campioni di benessere

Da riminitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio si è svolta al parco Campo della Fiera la premiazione del progetto “Campioni di benessere”. L’iniziativa coinvolgeva gli studenti delle scuole primarie del primo circolo didattico e si concentrava sulla promozione di stili di vita salutari. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato al progetto. La cerimonia si è svolta in mattinata.

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Nella mattina di martedì 26 maggio al parco Campo della Fiera si è svolta la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per gli alunni delle scuole primarie del primo circolo didattico. L'iniziativa - promossa dalla Direzione didattica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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