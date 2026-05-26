Premiati gli alunni delle scuole primarie Campioni di benessere

Notizia in breve

Martedì 26 maggio si è svolta al parco Campo della Fiera la premiazione del progetto “Campioni di benessere”. L’iniziativa coinvolgeva gli studenti delle scuole primarie del primo circolo didattico e si concentrava sulla promozione di stili di vita salutari. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato al progetto. La cerimonia si è svolta in mattinata.