Premiati gli alunni delle scuole primarie Campioni di benessere
Martedì 26 maggio si è svolta al parco Campo della Fiera la premiazione del progetto “Campioni di benessere”. L’iniziativa coinvolgeva gli studenti delle scuole primarie del primo circolo didattico e si concentrava sulla promozione di stili di vita salutari. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato al progetto. La cerimonia si è svolta in mattinata.
Nella mattina di martedì 26 maggio al parco Campo della Fiera si è svolta la premiazione del progetto “Campioni di benessere”, dedicato alla promozione degli stili di vita salutari per gli alunni delle scuole primarie del primo circolo didattico. L'iniziativa - promossa dalla Direzione didattica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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