Durante il consiglio comunale speciale di martedì sera a San Costanzo, i baby consiglieri hanno chiesto di poter utilizzare il torrione nord-est. La richiesta è stata avanzata durante la riunione, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti adulti. La discussione si è concentrata sulle modalità di accesso e utilizzo dell’edificio, senza ulteriori dettagli sulle decisioni prese o sui passaggi successivi. La seduta si è conclusa senza comunicazioni ufficiali in merito all’esito della richiesta.

E’ stato un consiglio comunale speciale quello svoltosi martedì sera a San Costanzo. Accanto ai membri del civico consesso senior, guidato dal sindaco Domenico Carbone, si sono riuniti i componenti del consiglio dei bambini e delle bambine (in foto) che hanno relazionato sulla serie di lavori svolti lungo tutto l’anno scolastico. "Un momento importante di confronto, partecipazione e crescita per tutta la nostra comunità – evidenza il primo cittadino Carbone -. Un’occasione per ascoltare idee, proposte e riflessioni dei più giovani, che con entusiasmo e sensibilità continuano a dare un contributo concreto alla vita del nostro paese". Accanto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I baby consiglieri chiedono di usare il torrione nord est

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