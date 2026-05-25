I consiglieri comunali Rosario Ungaro e Massimiliano Stellato hanno chiesto al Comune di intervenire subito nel Parco Cimino, segnalando passerelle rotte e una pineta molto sporca.

I consiglieri comunali Rosario Ungaro e Massimiliano Stellato hanno sollecitato il Comune di Taranto a intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l’area verde del Parco Cimino, segnalando passerelle danneggiate e una pineta sporca. La questione del decoro urbano e della sicurezza nelle aree pubbliche torna a scuotere il dibattito cittadino. Secondo quanto espresso dai due rappresentanti di Forza Italia, i cittadini hanno il diritto di godere di uno spazio che sia pulito, vivibile e soprattutto sicuro. La situazione attuale descritta dai consiglieri evidenzia un forte contrasto tra la funzione sociale che un parco dovrebbe avere per le famiglie e lo stato di abbandono in cui si trova oggi il verde pubblico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Cimino in degrado: consiglieri chiedono sicurezza e pulizia

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