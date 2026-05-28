La società sportiva Ascot Triante ha festeggiato i suoi 40 anni, premiando atleti e volontari che rappresentano i valori di impegno, inclusione e solidarietà. Durante l’evento, sono stati riconosciuti coloro che contribuiscono quotidianamente alla crescita della comunità sportiva. La cerimonia ha sottolineato l’importanza della partecipazione e del supporto reciproco, con premi consegnati a chi si è distinto nel promuovere lo spirito della società.

La storica società Asd Ascot Triante Aps ha celebrato gli atleti e i volontari che incarnano i valori più autentici dello “spirito Ascot”: impegno, inclusione e solidarietà. L’annuale cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi. "Non è una questione di podi, di canestri o schiacciate - dice il vicepresidente Andrea Cortelazzi -. Il premio ha un valore speciale proprio perché non mitizza il risultato sportivo. Ogni anno, i tecnici della società sono chiamati a scegliere un solo elemento della propria squadra: il più o la più “Ascot” di tutti. Ovvero chi si è distinto per tenacia, per un sano spirito sportivo e per la capacità di aiutare compagni e avversari". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 40 anni di Ascot Triante tra sport e inclusione. Premiati atleti e volontari

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