Eccellenze dello sport pugliese | premiati sei atleti tra Mesagne Brindisi e Carovigno

Ieri, lunedì 27 aprile 2026, si è svolta presso l’Università del Salento nel complesso Ecotekne a Lecce la cerimonia di premiazione delle Eccellenze Sportive 2025. Durante l’evento sono stati premiati sei atleti provenienti da diverse località della regione, tra cui Mesagne, Brindisi e Carovigno. La manifestazione ha riconosciuto ufficialmente le performance di atleti di rilievo nel panorama sportivo pugliese dell’ultimo anno.

Si è tenuta ieri, lunedì 27 aprile 2026, presso l’Università del Salento – Centro Congressi del complesso Ecotekne, a Lecce, la cerimonia di premiazione delle Eccellenze Sportive 2025, appuntamento dedicato ai protagonisti dello sport pugliese.Sugli scudi diverse realtà del territorio brindisino.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate L'Ussmb celebra le stelle dello sport di Monza e Brianza: gli atleti premiatiGrande attesa per la serata che premia atleti, società sportive, giornalisti, dirigenti e volontari. Festa dello sport di Bibbiena, premiati i piccoli grandi atleti del territorio e alcune promesse nazionali come Zeno RoveriArezzo, 16 marzo 2026 – Festa dello sport di Bibbiena, premiati i piccoli grandi atleti del territorio e alcune promesse nazionali come Zeno Roveri. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trani celebra le eccellenze sportive pugliesi: 75 atleti premiati nella seconda tappa del tour 2025; Eccellenze sportive pugliesi 2025, tanti i tranesi premiati; Olympia Grifo tra le Eccellenze sportive della Puglia; Successi per Barletta Sportiva: tre nomi entrano nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport Pugliese. Eccellenze dello sport pugliese: premiati sei atleti tra Mesagne, Brindisi e CarovignoSi è tenuta ieri, lunedì 27 aprile 2026, presso l’Università del Salento – Centro Congressi del complesso Ecotekne, a Lecce, la cerimonia di premiazione delle Eccellenze Sportive 2025, appuntamento de ... brindisireport.it Successi per Barletta Sportiva: tre nomi entrano nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport PuglieseNon uno, ma ben tre nomi della Barletta Sportiva entrano ufficialmente nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport Pugliese 2025. La Regione Puglia ha voluto premiare singolarmente Mauro Preziosa, Vi ... barlettaviva.it Oggi, in occasione della cerimonia di premiazione delle eccellenze dello Sport Regione Puglia, presso l'Università del Salento, ho ricevuto questo riconoscimento con profonda gratitudine e senso di responsabilità. Lo Sport, per me, non è mai stato solo comp - facebook.com facebook Eccellenze sanitarie in Emilia Romagna: quali sono i migliori centri, patologia per patologia x.com