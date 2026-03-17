Servizio Civile Universale | il progetto Sport UP! dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuole

Il Comune di Asti ha avviato il progetto “Sport UP!” nell’ambito del Servizio Civile Universale, rivolto a volontari che vogliano promuovere attività sportive e inclusione nelle scuole. La scheda del progetto, inserita nel programma “Intrecci Educativi” e nell’Avviso 2025, è stata pubblicata ufficialmente. I volontari possono presentare domanda fino all’8 aprile 2026.

Il Comune di Asti, ente titolare del progetto, ha pubblicato la scheda del progetto "Sport UP!", inserito nel programma di intervento "Intrecci Educativi" del Servizio Civile Universale, nell'ambito dell'Avviso 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Servizio Civile 2026: Futuridea cerca 4 giovani volontari, domande entro l’8 aprileÈ stato pubblicato il Bando 2026 del Servizio Civile Universale e tra gli enti ammessi c’è Futuridea, che potrà ospitare quattro giovani volontari... Servizio civile universale 2026, le opportunità tra Novara e Vco: domande entro l’8 aprileC’è tempo fino alle 14 di martedì 8 aprile per candidarsi al nuovo bando del Servizio civile universale, il programma pubblico che permette ai... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Servizio Civile Universale Temi più discussi: Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Il Servizio Civile Universale spiegato in breve e con qualche tip!; Servizio Civile Universale: con i Vigili del Fuoco al servizio della comunità; Servizio Civile Universale al Cnr: pubblicato il bando 2026. Servizio Civile Universale: 203 posti disponibili con il Centro Nazionale per il VolontariatoIl servizio civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, e prevede per i volontari un mensile di 519,47 euro ... luccaindiretta.it RIVAROLO CANAVESE – Aperto il bando per il Servizio Civile Universale alla Pro Loco di RivaroloLa Pro Loco di Rivarolo Canavese rende noto che è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale per partecipare ai progetti del Piemonte ... obiettivonews.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Servizio Civile Volontario: 62 posti per i comitati del Tigullio della C.R.I. x.com