Al Taormina Film festival il Golden Globes Prize al documentario di Tornatore

Al Taormina Film Festival è stato assegnato il premio Golden Globes al documentario di Tornatore. La cerimonia si è svolta durante l’evento, che coinvolge anche i Golden Globes. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della manifestazione, che si tiene in Sicilia. La premiazione ha visto protagonisti vari ospiti e artisti presenti alla kermesse cinematografica. La vittoria si aggiunge alla lista di riconoscimenti per il film e il regista.

Milano, 26 mag. (askanews) – Il Taormina Film Festival, in partnership con i Golden Globes e la Artemis Rising Foundation, ha annunciato che, durante la 72esima edizione dell’evento siciliano dedicato al cinema in scena dal 10 al 14 giugno, il film-documentario “Brunello, il visionario garbato” del regista premio Oscar e Golden Globe Giuseppe Tornatore sulla vita dell’imprenditore Brunello Cucinelli verrà insignito del Golden Globes Prize for Documentary in Partnership with Artemis Rising Foundation. Il premio, conferito dalla Artemis Rising Foundation, ogni anno dà risalto ai documentaristi la cui opera si è distinta per l’eccezionale valore creativo e la capacità di ispirare un cambiamento sociale positivo e verrà consegnato durante una cerimonia al Teatro Antico di Taormina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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