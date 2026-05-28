Hockey pista | Trissino-Bassano il duello che vale il tricolore

La finale per il titolo di campione d’Italia di hockey su pista si giocherà tra Trissino e Bassano, dopo una regular season e playoff che si sono conclusi di recente. La serie si svolgerà in partite che determineranno la squadra campione della stagione 2025-2026. Le due squadre si affronteranno per conquistare il titolo nazionale. La competizione arriva a conclusione di un percorso che ha coinvolto molte squadre e ha visto sfide intense.

Dopo un lungo percorso fatto di un’intensa regular season e di playoff davvero emozionanti, la Serie A1 di hockey su pista è pronta ad assegnare il proprio titolo tricolore per la stagione 2025-2026. Il duello è quello più atteso, alla fine culminato del faccia a faccia che varrà lo scudetto: Trissino-Bassano. Si comincia domenica 31 maggio al PalaDante, Trissino avrà il vantaggio del fattore campo e proverà a bissare il campionato vinto l’anno scorso: se così fosse per i biancoblu sarebbe la 4a vittoria in 5 anni. Dall’altra parte il Bassano: i giallorossi tornano a questo livello dopo 17 anni, con l’obiettivo di provare a cucirsi sulla maglia uno scudetto che manca appunto dal 2008-2009. 🔗 Leggi su Oasport.it

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