Hockey su pista | Trissino trionfa in classifica Bassano scivola

La stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista 2025-2026 si è conclusa sabato sera, con il Trissino che si è posizionato in testa alla classifica, mentre il Bassano ha subito un calo di posizione. La graduatoria finale ha evidenziato una differenza netta tra le squadre di vertice e le restanti formazioni, con le posizioni di metà classifica che restano molto combattute.

La stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista 2025-2026 si è ufficialmente conclusa sabato sera, lasciando il posto a un quadro competitivo definito da una netta gerarchia in testa e da una lotta serrata nelle posizioni intermedie. Con la conclusione delle ultime gare disputate in contemporanea, l’Hockey Trissino ha consolidato il primato assoluto raggiungendo quota 68 punti, distanziando i rivali diretti dopo il successo ottenuto contro il Valdagno per 6-2. Il verdetto del campionato vede ora i veneti al vertice, mentre le dinamiche dei risultati dell’ultima giornata hanno rimescolato le carte per le squadre che cercheranno la strada verso i play-off.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey su pista: Trissino trionfa in classifica, Bassano scivola Notizie correlate Hockey pista: Trissino strapazza Bassano nella Serie A1. Scontro diretto che cambia la classificaNel testa a testa che ha chiuso la 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha vinto nettamente sul Bassano, in uno... Hockey pista: Bassano e Trissino volano nei posticipi di A1La 22esima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista è stata ufficialmente archiviata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e Viareggio; Il Trissino vince la Regular Season di Serie A1 2025/26 di hockey su pista; Hockey su pista, Seregno da sogno: 4-3 al Trissino, playoff conquistati per la prima volta; Giustizia sportiva: ammenda per il Seregno Hockey dopo l’incontro col Trissino di Serie A2 2025/26. Hockey pista: Trissino chiude la regular season di Serie A1 con una vittoria, pari tra Bassano e ViareggioIl dado è tratto: con la giornata di oggi si è conclusa la stagione regolare valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Sabato sera infatti sono ... oasport.it Trissino in vetta alla Serie A1 hockey: via ai play-off scudettoSi è conclusa la stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista 2025-2026, culminata con un'ultima giornata disputata in contemporanea che ha consolidato la leadership del Trissino. La formazione ... it.blastingnews.com Ai Mondiali di Prima Divisione Girone A che si sono svolti a Budapest, la nazionale italiana femminile di hockey ha conquistato la medaglia di bronzo: https://fanpa.ge/yCaxY facebook Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com