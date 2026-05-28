Dopo la fine del torneo ai Mondiali Top Division 2026, l’Italia di hockey su ghiaccio è stata retrocessa in Division I. Durante la competizione, il problema principale segnalato dal commissario tecnico è stato la mancanza di gol. Questa difficoltà ha contribuito alla perdita di posizione nella classifica mondiale e alla conseguente retrocessione. Da allora, sono iniziate alcune modifiche per migliorare le prestazioni della squadra.

Dopo la fine del cammino ai Mondiali Top Division 2026, tradottisi purtroppo per l’Italia dell’hockey su ghiaccio nella retrocessione in Division I, tante cose sono già cambiate per il Blue Team. Jukka Jalonen non è più l’head coach degli azzurri. Per lui scadenza naturale del contratto e, al netto di qualche trattativa iniziata per il rinnovo (pur con un risultato negativo sulle spalle, ndr), la volontà di tornare in Finlandia e intraprendere una nuova avventura. Intervistato dal sito federale però, Jalonen ha parlato di quanto successo sul ghiaccio iridato e ha fotografato il movimento italiano hockeystico dicendo: “Ci sono tante... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Jukka Jalonen: “Ai Mondiali abbiamo avuto il problema del gol.

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Puntuale come un’orologio svizzero all’indomani della fallimentare spedizione azzurra ai Mondiali 2026 di Top Division che hanno portato alla retrocessione del #BlueTeam, la #Federghiaccio ha comunicato l’esonero del 63.enne tecnico finlandese Jukka #J x.com

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