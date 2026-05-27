Jukka Jalonen non guiderà più la nazionale di hockey su ghiaccio italiana. Dopo i Mondiali di Top Division 2026, conclusi con la retrocessione in Division I, il contratto tra l’allenatore finlandese e la squadra è stato interrotto. La decisione arriva a seguito della fine della competizione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali o sui piani futuri.

Dopo la fine dei Mondiali di Top Division 2026, che hanno decretato la retrocessione in Division I dell’Italia, le strade dell’head coach Jukka Jalonen e del Blue Team si dividono. Il contratto del tecnico era in scadenza e, nonostante la FISG avesse avviato dall’inizio dell’anno delle trattative per rinnovare l’accordo con il ct, ora è arrivata la separazione ufficiale per un sodalizio iniziato il 5 settembre 2024, capace di attraversare anche le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Jalonen, informa la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, tornerà nella nativa Finlandia ricoprendo il ruolo di “Senior Advisor dell’HPK di Hämeenlinna, formazione della Liiga dove andranno a giocare i gemelli Gabriel e Raffael Nitz, 19enni di Bressanone con il primo reduce dall’esperienza al Mondiale Top Division in maglia azzurra”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Jukka Jalonen non sarà più il ct dell’Italia. Le strade si dividono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio, il coach dell’Italia non ha dubbi: “Le ragazze devono voltare pagina, sarà una sfida impegnativa”Dopo aver ottenuto vittorie nei tempi regolamentari contro Norvegia e Slovacchia, la nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile affronta ora una...

Leggi anche: Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026: conferma in blocco dopo le Olimpiadi

Temi più discussi: Hockey ghiaccio: Italia, con la Slovenia un solo risultato per la salvezza ai Mondiali; LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza; LIVE Italia-Slovacchia 1-4, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: seconda sconfitta degli azzurri in altrettanti match; LIVE Italia-Danimarca 2-2 (0-1), Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono ai rigori, serve un’impresa per la salvezza!.

Hockey ghiaccio: Jukka Jalonen non sarà più il ct dell’Italia. Le strade si dividonoDopo la fine dei Mondiali di Top Division 2026, che hanno decretato la retrocessione in Division I dell’Italia, le strade dell’head coach Jukka Jalonen e del Blue Team si dividono. Il contratto del ... oasport.it

Hockey ghiaccio: troppa Slovenia. L’Italia perde ancora ai Mondiali e retrocedeA Friburgo finisce come peggio non si poteva per l'Italia dell'hockey su ghiaccio che cade 1-5 nella gara decisiva per la permanenza nella Top Division ... oasport.it