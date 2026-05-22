LIVE Italia-Svezia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri a caccia del gol della bandiera

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della partita tra Italia e Svezia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio, gli svedesi sono in vantaggio con un punteggio di 3-0. Durante il primo periodo, un giocatore italiano ha ricevuto due minuti di penalità, mentre un altro si è infortunato e è uscito dal ghiaccio dolorante. La partita prosegue con gli azzurri alla ricerca del gol della bandiera, mentre i nordici consolidano il loro vantaggio. La diretta è aggiornata con gli ultimi sviluppi sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0 4’30” Due minuti di penalità a Laon. Power Break azzurro! 6’10” Esce molto dolorante Frondell. Lo svedese rimane per errore agganciato al “cancelletto” della panchina azzurra rimasto leggermente aperto per sbaglio! 6’30” Stavolta è Clara che si fa trovare pronto sul tiro ravvicinato di De La ROse. 7’20” Il tracciante di Segafredo non viene deviato da nessuno, ma la sua traiettoria diretta verso la porta svedese diventa pericolosa. Hellberg è attento e respinge con il gambale. 8’31” Trivellato vicino al gol! Tiro potente e preciso, ma Hellberg compie un miracolo e con il pattino respinge il disco diretto all’angolo basso della porta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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