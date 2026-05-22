LIVE Italia-Svezia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri a caccia del gol della bandiera

Nel corso della partita tra Italia e Svezia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio, gli svedesi sono in vantaggio con un punteggio di 3-0. Durante il primo periodo, un giocatore italiano ha ricevuto due minuti di penalità, mentre un altro si è infortunato e è uscito dal ghiaccio dolorante. La partita prosegue con gli azzurri alla ricerca del gol della bandiera, mentre i nordici consolidano il loro vantaggio. La diretta è aggiornata con gli ultimi sviluppi sul campo.

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