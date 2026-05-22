La Germania ha ottenuto il suo primo successo ai Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera. Nella fase a gironi, il torneo vede anche reti da Canada e Finlandia. La competizione si svolge tra Zurigo e Friburgo e prosegue con le partite in corso.

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo. Pool A e Pool B impegnate, con l’Italia battuta 3-0 dalla Svezia, in gare che delineano sempre di più gli sviluppi pensando poi alla salvezza e alla fase ad eliminazione diretta. Girone A La Germania batte 6-2 l’Ungheria in una gara dal peso specifico pesante pensando alla rimanenza in Top Division. Teutonici dominanti sin dal 2-0 del primo periodo, con Mik e Gawanke, poi capace di allungare ulteriormente grazie a Reichel e Dove-McFalls e contenere il rientro magiaro nel finale: ancora Gawanke per il momentaneo 5-0, con le reti ungheresi di Sarpatki e Hari, intervallante nuovamente dal tris di Gawanke per il 6-2 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: ai Mondiali arriva il primo successo della Germania. Canada e Finlandia a segno

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