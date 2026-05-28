L’imprenditore Damiano Libri ha dichiarato di aver sparato solo per paura durante un episodio che ha causato caos in aula. La discussione si è intensificata mentre si svolgevano le testimonianze e le udienze. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise dell’incidente né sui soggetti coinvolti. La vicenda si sta svolgendo nel contesto di un procedimento legale ancora in corso.

La tensione in aula è salita altissima nel momento in cui l’imprenditore Damiano Libri ha ripercorso la notte del 29 gennaio 2024, quando al culmine di una furiosa lite avvenuta sulle alture di Lerici ferì a colpi di pistola i suoi ex soci in affari Fabio Coppola e Filippo Todaro poi ricoverati all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. "Ho sparato per difendermi – ha spiegato Libri davanti al collegio – perché avevo paura. Mi hanno trascinato fuori dall’automobile e sono stato picchiato. Allora ho preso la pistola per spaventarli e riuscire a fuggire". Le parole dell’imprenditore (assistito dal legale del foro spezzino Riccardo Balatri) hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ho sparato solo per paura". Libri si difende, caos in aula

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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