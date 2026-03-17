Un uomo sostiene di aver sparato perché aveva paura, negando rapporti con Mansouri e smentendo di aver commesso un omicidio premeditato. Riguardo al martello, afferma di averlo usato per trovare droga o denaro nascosti sotto terra a Rogoredo, non come arma per aggredire. Le sue dichiarazioni sono state rese durante un interrogatorio a Milano.

Milano – "Il martello? Non lo usavo per picchiare le persone, ma per cercare droga o denaro che veniva nascosto sotto terra a Rogoredo". Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio volontario del presunto pusher Abderrahim Mansouri, durante l'udienza al Tribunale del Riesame ha negato di aver voluto ammazzare il 28enne e, in particolare, di aver premeditato l'omicidio. Carmelo Cinturrino chiede i domiciliari: è accusato dell’omicidio premeditato di Zack Mandouri e indagato per 30 capi d’imputazione "Ho sparato perché avevo paura - è la sua posizione, riferita dai legali al termine dell'udienza - perché quella è una brutta zona della città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinturrino: “Omicidio premeditato? Non avevo rapporti con Mansouri, ho sparato per paura”

Articoli correlati

Mansouri ucciso a Rogoredo, contestato l’omicidio premeditato a Cinturrino: altri due poliziotti indagati(Adnkronos) – Deve rispondere di omicidio premeditato l'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino arrestato per aver sparato e...

Leggi anche: Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario: aveva sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in controllo antidroga

Una selezione di notizie su Cinturrino Omicidio premeditato Non...

Temi più discussi: A Rogoredo comando io. Le carte che accusano Cinturrino di omicidio premeditato; Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Qui comando io, non Zack. La legge di Cinturrino a Rogoredo tra pestaggi, estorsioni e arresti illegali.

Carmelo Cinturrino chiede i domiciliari: è accusato dell’omicidio premeditato di Zack Mandouri e indagato per 30 capi d’imputazioneAl via l'udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per l'agente di polizia arrestato per l’uccisione di Abderrahim Mandouri, morto lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio a Rogor ... ilgiorno.it

Cinturrino, l’inchiesta si allarga: omicidio premeditato e altri due poliziotti indagatiLa Procura di Milano allarga il fronte Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano nata dall’omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un ... infodifesa.it

“Dì a Zack che se lo becco lo ammazzo”. “O ti arresto o ti ammazzo”. Sono le parole che sarebbero state pronunciate da Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo a gennaio. Parole che aggravano la posizione - facebook.com facebook

Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack: "O ti arresto o ti ammazzo. Qua comando io, non i Mansouri" x.com