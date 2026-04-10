Un uomo si è presentato questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Varese, dichiarando di non aver aggredito una donna e di aver semplicemente rubato un’auto. La sua difesa si concentra su questa versione dei fatti, mentre gli investigatori continuano le verifiche sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda è in fase di approfondimento e si attendono ulteriori sviluppi.

Varese, 10 aprile 2026 – “ Non ho aggredito la signora ”. È questa la linea difensiva di Elia Del Grande, comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere dei Miogni di Varese. Un interrogatorio durato poco meno di un’ora, al termine del quale il 50enne – già noto per la “strage dei fornai” del 1998 – ha respinto l’accusa più grave, quella di aver rapinato e ferito una donna nel cimitero di Lentate. Davanti al gip Marcello Buffa e al pm Giangavino Contu, assistito dall’avvocato Cristina Bono, Del Grande ha negato di aver aggredito la 69enne. Una versione che contrasta con quanto ricostruito dagli inquirenti, secondo cui la donna sarebbe stata colpita e spintonata mentre si trovava sulla tomba del marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande si difende davanti al Gip: "Non ho aggredito la signora, ho solo rubato l’auto"

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Un’amica di Angera avrebbe dato un passaggio a Elia Del Grande da Alba. La ricostruzione della fuga - facebook.com facebook

I tre giorni di fuga di Elia Del Grande: l'auto l'aveva rubata ad un'anziana che aveva aggredito al cimitero di Lentate in provincia di #Varese. Risponderà anche di rapina. x.com