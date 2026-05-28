Un confronto tra le offerte di telefonia mobile mostra un divario di prezzo tra 6,95 euro e 9,95 euro, con differenze di dati che vanno da 120 a 200 gigabyte. Le tariffe più economiche offrono 150 gigabyte, mentre quelle più costose arrivano a 200. La domanda che si pone è se nel 2026 siano realmente necessari 150 gigabyte di traffico dati. Le offerte sono disponibili sull’app dell’operatore.

Apri l’app del tuo operatore e guardi le offerte disponibili. Centoventi giga. Centocinquanta. Duecento. Trecento. A volte “illimitati”. Il mercato mobile italiano nel 2026 sembra una gara a chi scrive il numero più grande, come se i giga fossero diventati l’unica metrica che conta. Eppure — e questa è la cosa che gli operatori sperano tu non vada mai a controllare — la maggior parte degli utenti italiani consuma meno di 15–20GB al mese in media quando ha il Wi-Fi a casa e in ufficio. Chi arriva a 50-70GB è già un utente molto attivo. Chi supera i 100GB ogni mese in modo stabile è, per la maggioranza della popolazione, un caso limite. Molte persone pagano ogni mese per giga che non useranno mai. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - ho Mobile 6,95€ vs 9,95€: servono davvero 150GB nel 2026?

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