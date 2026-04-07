Un nuovo aggiornamento per il videogame introduce un giocatore chiamato Evo ‘Ancora di salvezza di Lisbona’, con un punteggio di 95 sia in Elevazione che in Precisione di testa. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente efficace nelle aree ristrette, come evidenziato dalla sua capacità di dominare l’area piccola. Nonostante un aumento limitato dell’OVR di un punto, i miglioramenti nelle statistiche fisiche e aeree sono significativi, rafforzando il ruolo del giocatore sui calci piazzati.

Questa Evoluzione è un tributo alla resilienza. Anche se il boost all’OVR è contenuto (+1), i miglioramenti alle statistiche fisiche e aeree sono enormi, rendendo il giocatore scelto un fattore determinante su ogni calcio piazzato. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Piattaforma: Solo Web App Companion App.. Vincoli: OVR max: 87. Stili di gioco max: 10. No portieri.. Analisi dei Miglioramenti: Il Re dell’Aria. Il focus qui è tutto sulla “garra” e sulla capacità di svettare sopra i difensori avversari: Dominio Aereo (+15): Con un boost massiccio che porta Elevazione e Precisione di testa fino a 95, il tuo giocatore diventerà un pericolo costante sui corner. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Braathen domina il gigante di Bormio: +0”95 su Odermatt, azzurri a rincorrereIl brasiliano, partito con il pettorale numero uno, mette una seria ipoteca sull’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026.

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Evo ‘Ancora di salvezza di Lisbona’: Elevazione 95 e Precisione di testa 95! Domina l’area piccola (Lisbon Lifeline)Questa Evoluzione è un tributo alla resilienza. Anche se il boost all'OVR è contenuto (+1), i miglioramenti alle statistiche fisiche e aeree sono enormi, ... imiglioridififa.com

Il Napoli e una classifica che si complica. Ora la sfida col Chelsea ha l'aspetto dell'ancora di salvezzaUna domanda secondo me assurda in questo momento. Ha liquidato così in conferenza stampa il tecnico del Napoli Antonio Conte una considerazione riguardante le possibilità della sua squadra di essere ... tuttomercatoweb.com

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