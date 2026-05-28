Una donna ha condiviso di aver perso 41 chili in cinque mesi seguendo una dieta suggerita dall'intelligenza artificiale dopo aver fornito tutte le sue analisi. Durante un dibattito in un programma televisivo, ha anche riferito di aver ricevuto indicazioni che il protocollo che seguiva prima non era una vera dieta chetogenica, secondo l'AI. La discussione ha evidenziato i rischi delle pratiche estreme basate su consigli automatizzati.

“Ho dato tutte le mie analisi, ogni dato. L’intelligenza artificiale mi ha detto che il protocollo precedente non era una vera chetogenica”: sono le parole di Valentina nello studio de La Volta Buona. E a chi avrebbe affidato tutte le informazioni? A ChatGPT, uno dei chatbot di intelligenza artificiale più noti. Valentina racconta di avere perso 41 chili in cinque mesi e di essere molto soddisfatta del percorso. Va però detto, e in studio è stato sottolineato più volte, che situazioni del genere vanno prese con molta cautela. Presente anche il professor Giorgio Calabrese, che ha spiegato come, a suo giudizio, la dieta chetogenica sia paragonabile a “un’auto a cui si toglie il motore”: un metodo molto restrittivo che può dare risultati, ma che poi devono essere mantenuti in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho dato le mie analisi e ogni dato a ChatGpt perché mi suggerisse una dieta, ho perso 41 chili in 5 mesi”, “Attenzione alle vie estreme”: il dibattito a La Volta Buona

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