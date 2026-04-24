Rossella Erra | Ho perso 36 chili perché si parla della sua dieta ferrea

Da dilei.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rossella Erra ha annunciato di aver perso 36 chili, suscitando l’attenzione sulla sua dieta rigorosa. Nota per il suo carattere aperto e il sorriso caloroso, è diventata una figura nota nel mondo dello spettacolo, grazie anche alla partecipazione a programmi televisivi. La sua testimonianza ha attirato l’interesse di chi segue i percorsi di benessere e trasformazione personale, con molti che si sono concentrati sulla sua scelta di adottare un regime alimentare severo.

Rossella Erra  è un po’ quell’amica dal cuore d’oro che tutti vorremmo avere a cena. Con i suoi capelli biondi inconfondibili, l’allegria contagiosa e quel sorriso che scalda lo schermo, la mitica “tribuna del popolo” di  Ballando con le stelle  ci ha abituati da sempre a una sincerità meravigliosa. Eppure, quando mercoledì 22 aprile si è seduta nel salotto de  La Volta Buona, l’aria si è fatta improvvisamente più seria. Ospite della padrona di casa  Caterina Balivo, l’opinionista ha deciso di chiudere nel cassetto i soliti aneddoti frizzanti per mettere a nudo l’anima, raccontando come sia arrivata a  perdere la bellezza di 36 chili  nel giro di un paio d’anni.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Rossella Erra: “Ho perso 36 chili”, perché si parla della sua dieta ferrea

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