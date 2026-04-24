Rossella Erra ha annunciato di aver perso 36 chili, suscitando l’attenzione sulla sua dieta rigorosa. Nota per il suo carattere aperto e il sorriso caloroso, è diventata una figura nota nel mondo dello spettacolo, grazie anche alla partecipazione a programmi televisivi. La sua testimonianza ha attirato l’interesse di chi segue i percorsi di benessere e trasformazione personale, con molti che si sono concentrati sulla sua scelta di adottare un regime alimentare severo.

Rossella Erra è un po’ quell’amica dal cuore d’oro che tutti vorremmo avere a cena. Con i suoi capelli biondi inconfondibili, l’allegria contagiosa e quel sorriso che scalda lo schermo, la mitica “tribuna del popolo” di Ballando con le stelle ci ha abituati da sempre a una sincerità meravigliosa. Eppure, quando mercoledì 22 aprile si è seduta nel salotto de La Volta Buona, l’aria si è fatta improvvisamente più seria. Ospite della padrona di casa Caterina Balivo, l’opinionista ha deciso di chiudere nel cassetto i soliti aneddoti frizzanti per mettere a nudo l’anima, raccontando come sia arrivata a perdere la bellezza di 36 chili nel giro di un paio d’anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rossella Erra: “Ho perso 36 chili”, perché si parla della sua dieta ferrea

Notizie correlate

Rossella Erra parla della dieta ferrea dopo che ha avuto "paura di morire", persi 37 chili: come sta oggiRossella Erra è uno dei volti più amati della trasmissione Ballando con le stelle.

Il cambiamento assurdo di Rossella Erra, ha perso 34 chili: che dieta ha fatto? Il raccontoLa soprendente trasformazione di Rossella Erra conquista il pubblico: ecco come la « tribuna del popolo » ha perso 34 chili e cambiato stile di vita.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La confessione di Rossella Erra: Ho perso 36 chili per paura di morire; Rossella Erra perde 37 kg e svela i segreti dietro la dieta e l’allenamento; Rossella Erra: Mi sono messa a dieta perché ho rischiato di morire. Ho perso 37 chili, ma la fame continua a crescere; Rossella Erra parla della dieta ferrea dopo che ha avuto paura di morire, persi 37 chili: come sta oggi.

Rossella Erra: Ho perso 36 chili, perché si parla della sua dieta ferreaRossella Erra è un po’ quell’amica dal cuore d’oro che tutti vorremmo avere a cena. Con i suoi capelli biondi inconfondibili, l’allegria contagiosa e quel sorriso che scalda lo schermo, la mitica ... dilei.it

Rossella Erra parla della dieta che è stata costretta a fare: Ho perso 36 kgIl popolare volto di Ballando con le stelle ha spiegato di aver rischiato la vita e di aver dovuto affrontare un regime alimentare ferreo per tornare a stare bene Ospite mercoledì 22 aprile 2026 a La ... tg24.sky.it

«Mi sono sentita male e ho avuto paura di morire». Rossella Erra, volto amatissimo di Ballando con le stelle, ha parlato senza filtri della sua lotta contro l’obesità durante una puntata de La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo. Rossella non ha mai nascosto - facebook.com facebook