Perde 41 kg in 5 mesi con una dieta elaborata dall'intelligenza artificiale | il caso di Valentina a La volta buona

Notizia in breve

Valentina ha perso 41 chili in cinque mesi seguendo una dieta creata con l’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale. Il protocollo dietetico, sviluppato tramite questa tecnologia, ha guidato le sue scelte alimentari durante tutto il percorso. La perdita di peso è stata documentata nel corso del trattamento, che ha coinvolto un piano personalizzato. La donna ha seguito le indicazioni fornite dal sistema di intelligenza artificiale per tutto il periodo di cinque mesi.