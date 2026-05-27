Perde 41 kg in 5 mesi con una dieta elaborata dall'intelligenza artificiale | il caso di Valentina a La volta buona
Valentina ha perso 41 chili in cinque mesi seguendo una dieta creata con l’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale. Il protocollo dietetico, sviluppato tramite questa tecnologia, ha guidato le sue scelte alimentari durante tutto il percorso. La perdita di peso è stata documentata nel corso del trattamento, che ha coinvolto un piano personalizzato. La donna ha seguito le indicazioni fornite dal sistema di intelligenza artificiale per tutto il periodo di cinque mesi.
Valentina ha perso 41 kg in 5 mesi seguendo un protocollo dietetico elaborato con l'intelligenza artificiale. A La volta buona il caso divide: il medico Calabrese avverte sui rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SCOPRI DELLE SCELTE INTELLIGENTI PER DIMAGRIRE!
Notizie e thread social correlati
Amazon è già piena di libri sull’hantavirus scritti dall’intelligenza artificiale: l’analisi degli instant bookSu Amazon si trovano numerosi libri sull'hantavirus, scritti dall'intelligenza artificiale, che cercano di offrire analisi e approfondimenti sul...
Dieta personalizzata con l’Intelligenza artificiale, il rischio per i teenager: alert degli espertiGli esperti hanno lanciato un allarme riguardo all'uso crescente di chatbot basati sull'intelligenza artificiale da parte di adolescenti che cercano...