Jannik Sinner ha dichiarato di aver bisogno di vomitare durante una partita al Roland Garros, con la mano sulla coscia e i conati visibili. La sua condizione fisica ha preoccupato gli spettatori e i presenti sul campo. La frase è stata pronunciata in un momento di difficoltà durante il torneo sulla terra battuta. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del malessere o sulle sue condizioni successive.

Roma, 28 maggio 2026 – “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”. Le parole del numero 1 del ranking Atp, Jannik Sinner, piombano sui campi in terra battuta del Roland Garros come un fulmine a ciel sereno e annunciano burrasca. È iniziato così: un dolore alla coscia, poi i conati di vomito, la richiesta di intervento del fisioterapista e il disperato tentativo di recuperare, cercando di abbassare la temperatura corporea durante una breve pausa a bordo campo. Tutto inutile. Alla fine il campione altoatesino è costretto ad arrendersi, battuto non da Juan Manuel Cerundolo, ma da un crollo fisico inaspettato e che non gli dà tregua. Jannik... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ho bisogno di vomitare”, il calvario di Sinner a Parigi. La mano sulla coscia e i conati, come sta Jannik

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