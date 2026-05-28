Ho bisogno di vomitare il calvario di Sinner a Parigi La mano sulla coscia e i conati come sta Jannik
Jannik Sinner ha dichiarato di aver bisogno di vomitare durante una partita al Roland Garros, con la mano sulla coscia e i conati visibili. La sua condizione fisica ha preoccupato gli spettatori e i presenti sul campo. La frase è stata pronunciata in un momento di difficoltà durante il torneo sulla terra battuta. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del malessere o sulle sue condizioni successive.
Roma, 28 maggio 2026 – “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”. Le parole del numero 1 del ranking Atp, Jannik Sinner, piombano sui campi in terra battuta del Roland Garros come un fulmine a ciel sereno e annunciano burrasca. È iniziato così: un dolore alla coscia, poi i conati di vomito, la richiesta di intervento del fisioterapista e il disperato tentativo di recuperare, cercando di abbassare la temperatura corporea durante una breve pausa a bordo campo. Tutto inutile. Alla fine il campione altoatesino è costretto ad arrendersi, battuto non da Juan Manuel Cerundolo, ma da un crollo fisico inaspettato e che non gli dà tregua. Jannik... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Sinner si sente male e va negli spogliatoi durante il match al Roland Garros: "Ho bisogno di vomitare"Durante il match al Roland Garros, il giocatore ha chiesto di uscire dal campo, dicendo di aver bisogno di vomitare.
Leggi anche: Jannik Sinner imbarazzato alla domanda sulla sua vita onirica a Parigi: “Non ho sognato. Mi dispiace”
Temi più discussi: Paura al Roland Garros, Sinner si sente male in campo: Devo vomitare; Sinner serve per il match, ma si sente male: Devo vomitare. Rivivi i folli 5'; Roland Garros stregato per Sinner: malore e rimonta choc di Cerundolo. Jannik fuori al secondo turno; Tennis Tracker, Roland Garros: Sinner battuto dal caldo, perde con Cerundolo in cinque set.
‘NON MI SENTO BENE, HO BISOGNO DI VOMITARE’ – MALORE PER SINNER CHE PERDE CONTRO CERUNDOLO x.com
Jannik Sinner in difficoltà nel match con Cerundolo al Roland Garros. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare ha detto il n.1 in un colloquio con il fisioterapista, riferendo i suoi problemi dopo aver perso tre game consecutivi (5-4 0-40) in un set che stava facebook
Ho bisogno di vomitare: malore per Jannik Sinner al Roland GarrosJannik Sinner è attualmente in campo contro Cerundolo sulla terra rossa del Roland Garros. Al terzo set, sul punteggio di 5 a 4 per Sinner, il tennista numero 1 al mondo si è fermato accusando un malo ... notizie.it
Ho bisogno di vomitare, il calvario di Sinner a Parigi. La mano sulla coscia e i conati, come sta JannikRoma, 28 maggio 2026 – Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare. Le parole del numero 1 del ranking Atp, Jannik Sinner, piombano sui campi in terra battuta del Roland Garros come un fulmine a ciel ... quotidiano.net
Ho chiesto a ChatGPT Tu personalmente come IA con tutto quello che sai, tutto quello che hai visto e tutto quello che hai imparato dalla tua concezione, cosa odi di più dell'umanità La risposta è stata piuttosto profonda. reddit