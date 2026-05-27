Jannik Sinner imbarazzato alla domanda sulla sua vita onirica a Parigi | Non ho sognato Mi dispiace

Jannik Sinner è rimasto interdetto quando al Roland Garros gli è stato chiesto se di notte avesse fatto un sogno. Imbarazzo e risposta telegrafica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner Conferenza Stampa Completa in Italiano Dopo la Vittoria a Monte-Carlo 2026

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