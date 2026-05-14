Sorteggio | Casarano-Union Brescia Potenza-Ascoli Calcio serie C secondo turno nazionale playoff | anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna

Da noinotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto il sorteggio per i quarti di finale dei playoff del campionato di serie C, seconda fase nazionale. Sono state abbinate le squadre di Casarano e Union Brescia, Potenza e Ascoli Calcio, oltre a Lecco e Catania, e Salernitana e Ravenna. Le gare rappresentano il secondo turno nazionale dei playoff, che decidono le squadre qualificate alle semifinali. La competizione coinvolge le squadre che hanno superato i turni preliminari della fase playoff.

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Oggi sorteggio. Playoff del campionato di calcio di serie C, seconda fase nazionale, in pratica i quarti di finale. Andata domenica 17 maggio, ritorno mercoledì 20 maggio. In caso di parità passa il turno la testa di serie. Da notare che quattro su otto provengono dal girone C e fra queste una pugliese e una lucana. Il Casarano in particolare stupisce tutti perché finora nei playoff ha segnato dodici reti, tutte in trasferta, subendone tre passando tutti i turni da sfavorita. Accoppiamenti: Casarano-Union Brescia Lecco-Catania Potenza-Ascoli Salernitana-Ravenna L'articolo Sorteggio: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli Calcio serie C, secondo turno nazionale playoff: anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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