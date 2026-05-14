Sorteggio | Casarano-Union Brescia Potenza-Ascoli Calcio serie C secondo turno nazionale playoff | anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna

Oggi si è svolto il sorteggio per i quarti di finale dei playoff del campionato di serie C, seconda fase nazionale. Sono state abbinate le squadre di Casarano e Union Brescia, Potenza e Ascoli Calcio, oltre a Lecco e Catania, e Salernitana e Ravenna. Le gare rappresentano il secondo turno nazionale dei playoff, che decidono le squadre qualificate alle semifinali. La competizione coinvolge le squadre che hanno superato i turni preliminari della fase playoff.

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