Giornata nazionale in memoria vittime Heysel via libera della Camera dei Deputati | ecco tutti i dettagli

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di istituire una giornata nazionale dedicata alla commemorazione delle vittime dell’incidente allo stadio. La decisione arriva dopo un dibattito che ha coinvolto diversi esponenti politici e rappresentanti delle associazioni di familiari. La giornata sarà dedicata alla memoria degli spettatori che persero la vita in quella tragedia, avvenuta decenni fa durante una partita di calcio.

di Francesco Spagnolo Giornata nazionale in memoria vittime Heysel, via libera della Camera dei Deputati. Il 29 maggio sarà il giorno del ricordo. I dettagli. Il 29 maggio 1985 è un giorno purtroppo scolpito nella mente di tutti i tifosi della Juventus. In quella data fatidica, ormai oltre 40 anni fa, 39 tifosi bianconeri persero la vita allo stadio Heysel di Bruxelles, in una tragedia che ha segnato per sempre la storia del calcio e dello sport europeo. Quello che doveva essere un momento di festa sportiva si trasformò in un incubo indelebile, lasciando un vuoto incolmabile in decine di famiglie e nell’intera comunità sportiva internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giornata nazionale in memoria vittime Heysel, via libera della Camera dei Deputati: ecco tutti i dettagli Notizie correlate Leggi anche: Giornata della donna, il 9 marzo convegno alla Camera dei Deputati Vittime delle mafie, anche il Comune di Cremona alla giornata della memoria promossa da LiberaCremona, 21 marzo 2026 – Una delegazione del Comune di Cremona ha partecipato alla XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Istituita la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione; La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggio; Il 3 maggio sarà la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi; Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro, dichiarazione del Presidente Meloni. Giornalisti, istituita la giornata nazionale in memoria di quelli uccisi: sarà il 3 maggioIl governo accoglie con grande soddisfazione l’approvazione unanime in Senato della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro. U ... adnkronos.com Diocesi: Palermo, il 6 maggio l’arcivescovo Lorefice celebra una messa in memoria dei giornalisti uccisi dalla mafiaSi terrà mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 la celebrazione eucaristica in suffragio dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia in occasione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccis ... agensir.it #8x1000 Domenica 3 maggio si celebra la 36ª Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica. Monzio Compagnoni: "firmare significa far parte di un enorme circuito di solidarietà" . x.com Oggi ricorre la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che in Italia è un’emergenza nazionale. Non possiamo accettare che l’assenza della sicurezza sul lavoro continui a fare vittime. Serve un cambio di passo, ma salute e sicurezza non trov - facebook.com facebook