Il 3 maggio sarà ricordato come Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro, con una decisione approvata all’unanimità dal Senato. La celebrazione vuole rendere omaggio a chi ha perso la vita svolgendo il proprio ruolo nel settore dell’informazione. La giornata mira a mantenere vivo il ricordo di questi professionisti e a sensibilizzare sul tema della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti.

L’approvazione unanime in Senato: ogni 3 maggio si celebrerà la giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro. Per la premier Meloni: “un dovere onorarne la memoria”. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Il 3 maggio si celebra Giornata nazionale in memoria giornalisti uccisi

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