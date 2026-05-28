Help Giovani | a Manfredonia un seminario sul disagio giovanile nell’era digitale

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 18:00 nell’Auditorium Valentino Vailati di Manfredonia si terrà un seminario intitolato Help Giovani, focalizzato sui problemi legati all’uso eccessivo della tecnologia tra i giovani. L’evento affronterà il tema del disagio e della violenza giovanile associati all’utilizzo intensivo di strumenti digitali.

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Giovedì 28 maggio, alle ore 18:00 l'Auditorium Valentino Vailati di Manfredonia ospiterà il seminario Help Giovani: dall’uso eccessivo della tecnologia nascono disagio e violenza giovanili. L’iniziativa, promossa dal Lions International con il coinvolgimento di diverse realtà associative e culturali del territorio, punta ad accendere i riflettori su un tema più che mai attuale: il rapporto tra adolescenti, mondo digitale e nuove forme di disagio sociale. Un tema diventato ancora più urgente dopo l'8 maggio scorso, quando è stata riportata la notizia del primo caso di dipendenza emotiva e psicologica dall’intelligenza artificiale.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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