Musica algoritmi e social | al Campus un dibattito sul successo nell' era digitale
Sabato 23 maggio, il Volume Bar ospiterà un dibattito dedicato alle trasformazioni della musica nell’epoca delle piattaforme digitali. L'evento vedrà coinvolti esperti e appassionati che discuteranno delle influenze dei social media e degli algoritmi sui successi artistici odierni. Verranno analizzati i cambiamenti nelle modalità di distribuzione e promozione musicale, così come l’impatto delle nuove tecnologie sulla scena musicale. L’appuntamento si propone di offrire uno sguardo sulle dinamiche attuali che caratterizzano il settore.
Sabato 23 maggio il Volume Bar ospiterà un dibattito aperto dedicato alle trasformazioni della musica nell’epoca delle piattaforme digitali. L’evento, organizzato da Kassette – progetto indipendente e digital-native che esplora le intersezioni tra sociologia dei media, linguaggi pop e culture. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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