Musica algoritmi e social | al Campus un dibattito sul successo nell' era digitale

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, il Volume Bar ospiterà un dibattito dedicato alle trasformazioni della musica nell’epoca delle piattaforme digitali. L'evento vedrà coinvolti esperti e appassionati che discuteranno delle influenze dei social media e degli algoritmi sui successi artistici odierni. Verranno analizzati i cambiamenti nelle modalità di distribuzione e promozione musicale, così come l’impatto delle nuove tecnologie sulla scena musicale. L’appuntamento si propone di offrire uno sguardo sulle dinamiche attuali che caratterizzano il settore.

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Sabato 23 maggio il Volume Bar ospiterà un dibattito aperto dedicato alle trasformazioni della musica nell’epoca delle piattaforme digitali. L’evento, organizzato da Kassette – progetto indipendente e digital-native che esplora le intersezioni tra sociologia dei media, linguaggi pop e culture. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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