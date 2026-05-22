Musica algoritmi e social | al Campus un dibattito sul successo nell' era digitale

Sabato 23 maggio, il Volume Bar ospiterà un dibattito dedicato alle trasformazioni della musica nell’epoca delle piattaforme digitali. L'evento vedrà coinvolti esperti e appassionati che discuteranno delle influenze dei social media e degli algoritmi sui successi artistici odierni. Verranno analizzati i cambiamenti nelle modalità di distribuzione e promozione musicale, così come l’impatto delle nuove tecnologie sulla scena musicale. L’appuntamento si propone di offrire uno sguardo sulle dinamiche attuali che caratterizzano il settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui