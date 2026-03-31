Promozione della salute oculare nei giovani nell' era digitale

L'uso crescente di dispositivi digitali tra i giovani negli ultimi decenni ha portato a un aumento di problemi visivi legati a un uso eccessivo degli schermi. Numerosi studi indicano che l'esposizione prolungata a dispositivi come smartphone e tablet può influire sulla salute degli occhi, portando a disturbi come affaticamento visivo e secchezza oculare. Le autorità sanitarie stanno promuovendo campagne di sensibilizzazione e linee guida per l'uso responsabile della tecnologia tra i più giovani.

L'impiego sempre più diffuso di dispositivi digitali negli ultimi decenni ha evidenziato in modo particolare l' importanza della funzione visiva, con la possibile insorgenza e manifestazione di disturbi oculari che interessano la popolazione in generale e coloro che utilizzano gli schermi luminosi per attività professionale. Sono tuttavia coinvolti anche i bambini ed i giovani, che fanno ampio uso dei device tecnologici sia nelle attività di intrattenimento che nello studio; per questo può essere utile prendere in considerazione le caratteristiche delle problematiche oculari relative a questa fascia di età al fine di adottare misure di prevenzione e migliorare il comfort visivo e la qualità di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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