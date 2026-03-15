Oscar 2026 | tutti i vincitori degli Academy Awards

La notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di One Battle After Another, che conquista 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, confermandosi il titolo più premiato della serata. Il film domina anche nelle categorie tecniche e creative, portando a casa premi per sceneggiatura non originale, montaggio e casting, oltre all’Oscar a Sean Penn come miglior attore non protagonista. Subito dietro si posiziona Sinners, che ottiene 4 Oscar. Il film conquista alcune delle categorie più importanti, tra cui Miglior Attore protagonista per Michael B. Jordan, oltre ai premi per fotografia, sceneggiatura originale e colonna sonora originale, confermando il forte consenso raccolto durante tutta la Award Season. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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