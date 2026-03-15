Oscar 2026 | tutti i vincitori in diretta dalla cerimonia degli Academy Awards

La cerimonia degli Oscar 2026 si è svolta al Dolby Theatre di Hollywood, con la presenza di attori, registi e produttori. Durante la notte sono stati annunciati i vincitori nelle varie categorie, con le premiazioni trasmesse in diretta. La 98ª edizione ha visto protagonisti i film e i professionisti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno cinematografico.

La notte degli Oscar 2026 è finalmente arrivata. La 98ª edizione degli Academy Awards celebra i migliori film e protagonisti della stagione cinematografica appena conclusa, con una cerimonia che si svolge come di consueto al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles. Nel corso della notte, aggiorneremo in tempo reale l’elenco completo dei vincitori, categoria dopo categoria, mentre l’Academy assegna le ambite statuette ai film, agli attori, ai registi e ai professionisti che hanno segnato l’annata cinematografica. Man mano che verranno annunciati i premi, l’articolo verrà aggiornato con tutti i risultati della serata. Dopo mesi di premi, festival e riconoscimenti, la Award Season arriva quindi al suo momento più atteso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Oscar 2026: tutti i vincitori in diretta dalla cerimonia degli Academy Awards Articoli correlati Ecco cosa indossavano i candidati agli Oscar 2026 alla loro prima cerimonia degli Academy AwardsChe abbiano fatto il loro debutto agli Academy Awards nel 1986, nel 2025 o in qualsiasi anno nel mezzo, rivediamo cosa scelsero di indossare i... Leggi anche: Gli abiti degli Oscar più belli di tutti i tempi: una storia della moda agli Academy Awards OSCARS 2026 NOMINATIONS LIVE | Full List of Academy Award Nominees Announced | World News Contenuti utili per approfondire Academy Awards Temi più discussi: Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Oscar 2026, le nomination e i favoriti, chi sono gli ospiti, chi si esibisce e dove vederli in tv: tutto quello che c'è da sapere sulla 98ª edizione degli Academy Awards; Guida agli Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati; Oscar 2026 dove vederli in Italia: guida completa tra orari, dirette del red carpet, film favoriti e polemiche. Oscar 2026: tutti i vincitori in diretta dalla cerimonia degli Academy AwardsLa notte degli Oscar 2026 è finalmente arrivata. La 98ª edizione degli Academy Awards celebra i migliori film e protagonisti della stagione cinematografica appena conclusa, con una cerimonia che si sv ... atomheartmagazine.com La notte degli Oscar 2026 in diretta, tutti gli aggiornamenti in tempo realeIl red carpet, i vincitori e tutto quello che accadrà stanotte al Dolby Theatre di Los Angeles nella 98esima edizione degli Academy Award. rtl.it Lo chef Wolfgang Puck ha preparato la cena di gala dell'after-party ufficiale degli Oscar 2026, noto come Governors Ball, che si terrà immediatamente dopo la 98ª cerimonia degli Academy Awards, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, a Los Angeles facebook Oscar 2026 in diretta, la cerimonia degli Academy Awards. Orario, dove vederla (in chiaro) in tv e favoriti x.com