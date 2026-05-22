Un uomo, dopo aver passato una notte in una struttura psichiatrica, è stato arrestato per aver aggredito la fidanzata. Il giorno seguente, le forze dell'ordine lo hanno rintracciato nascosto nell'armadio della donna. L’episodio si è verificato a Capri, dove i carabinieri sono intervenuti per intervenire sulla scena. L’uomo è stato condotto in caserma e sottoposto a fermo, mentre la donna ha riportato lesioni che sono state medicate sul posto.

Ha dato in escandescenze in un appartamento di Capri dopo aver letto un messaggio che aveva fatto squillare il telefono della sua fidanzata. l'ha presa a schiaffi, ha bruciato i suoi vestiti e ha tentato di strangolarla. Per questo un uomo è stato condotto prima in caserma e poi in ospedale, dove è stato sottoposto a un tso. Dimesso, non è tornato a casa ma si è diretto nuovamente nella casa della donna. Qui è stato sorpreso dai carabinieri mentre si stava nascondendo nell'armadio della fidanzata ed è stato arrestato.,, A far scattare la prima azione delle forze dell'ordine la denuncia di una 30enne che, lo scorso 19 maggio, aveva chiamato i carabinieri raccontando di essere stata aggredita dal compagno, un cameriere di 31 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Capri, aggredisce la fidanzata e viene arrestato: il giorno dopo lo trovano nascosto nell'armadio della donna

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