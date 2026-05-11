Hashish nascosto in auto arrestato 36enne per spaccio

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni dopo aver trovato in auto più di 160 grammi di hashish e materiale utilizzato per il confezionamento. Durante un controllo di routine, i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente e gli strumenti correlati. Il fermo è avvenuto in una zona urbana e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito. La droga e il materiale sono stati sequestrati.

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Nel dettaglio, i militari operanti sorprendevano il predetto mentre si trovava a bordo di un’autovettura Fiat 500, condotta dalla compagna, in una contrada del capoluogo. Nel corso del controllo, l’uomo tentava di disfarsi di due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 150 grammi, gettandoli sotto il veicolo. La persona arrestata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Comunicato Stampa Sanzioni per oltre 16mila euro tra violazioni sul lavoro, gestione rifiuti e infrazioni. L’affascinante e storica città fu scelta dall’imperatore Costantino per divenire la Nova Roma, o Città d’Oro, seconda.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Hashish nascosto in auto, arrestato 36enne per spaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hashish nascosto in una panciera, arrestato in stazione con oltre un chilo di droga Notizie correlate RSA, scoperto lo spaccio: hashish nascosto dentro un cuscino? Cosa sapere Carabinieri arrestano uomo di 53 anni con 300 grammi di hashish in una RSA di Caserta. Lotta allo spaccio nel capoluogo: 36enne arrestato in flagranzaTempo di lettura: 2 minutiAl termine di una complessa attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze... Argomenti più discussi: Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish; Bari, dal controllo sulla Statale 100 al deposito in cucina: quasi 42 kg di hashish e tre arresti; Droga nel doppiofondo dell’auto, sequestrati 8 chili di hashish a Cetraro per un valore di oltre 100mila euro - FOTO E VIDEO; Inseguimento a tutta velocità con la droga nascosta nel cruscotto: arrestati un uomo e due donne. In A7 con 21 chili di hashish nascosti in auto, arrestato. In manette un sessantenne originario di Brescia #ANSA x.com Discussione della comunità: Qual è il miglior o il più memorabile attraversamento del confine che hai fatto? reddit