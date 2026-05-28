Hantavirus il nuovo caso e l’ipotesi topi a bordo della nave
Il numero di casi di Hantavirus associati al focolaio sulla nave è salito a 13, con un nuovo contagio segnalato tra i passeggeri in quarantena in Spagna. La stessa autorità sanitaria ha comunicato che il sospetto principale riguarda la presenza di topi a bordo.
Sono saliti a 13 i contagi di Hantavirus legati al focolaio a bordo della Mv Hondius. “La Spagna ha segnalato un nuovo caso tra i passeggeri in quarantena”, ha informato su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “L’incubazione del virus è molto lunga, fino a un mese e mezzo-due, per cui era plausibile che in questi giorni uscisse fuori qualche altro positivo”, spiega a LaSalute di LaPresse, Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Bio-Medico. Hantavirus, i dubbi sulla trasmissione interumana. Ma com’è avvenuta la trasmissione dai primi due casi – l’ornitologo olandese e la moglie- agli altri positivi? Se è vero che “il virus Andes è l’unico degli Hantavirus che si trasmette da uomo a uomo, il contatto deve essere ravvicinato e prolungato ”, ricorda Ciccozzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Sono oltre 600 le persone monitorate in 30 Paesi dopo il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. L’Oms ha confermato un nuovo caso nelle ultime ore: https://fanpa.ge/IFU7I facebook
Nuovo probabile caso di hantavirus in Canada x.com
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