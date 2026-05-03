Nave da crociera focolaio respiratorio a bordo | morti e casi sospetti l’hantavirus tra le ipotesi

Durante una traversata atlantica, una nave da crociera ha registrato un focolaio di problemi respiratori, con alcuni passeggeri deceduti e altri in condizioni sospette. Le autorità hanno avviato indagini internazionali per capire le cause di questa emergenza sanitaria a bordo. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche la possibile presenza dell’hantavirus, mentre si cercano risposte sui sintomi e sui casi segnalati durante la traversata.

Indagini internazionali su un cluster di sindrome respiratoria acuta durante la traversata atlantica. Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius durante una traversata tra Ushuaia e Capo Verde. Il bilancio provvisorio parla di due morti, con un terzo caso grave ricoverato in terapia intensiva. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità sanitarie c’è anche l’hantavirus, già confermato in uno dei pazienti. I primi casi e i decessi a bordo. L’emergenza si è sviluppata durante la navigazione nell’Atlantico. Secondo le autorità sudafricane, il primo passeggero colpito, un uomo di circa 70 anni, ha manifestato sintomi respiratori acuti ed è morto a bordo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nave da crociera, focolaio respiratorio a bordo: morti e casi sospetti, l’hantavirus tra le ipotesi Notizie correlate Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. Incubo sulla nave da crociera: focolaio misterioso, ci sono vittimeUn grave focolaio di sindrome respiratoria acuta si è sviluppato a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Atlantico lungo la... Contenuti e approfondimenti Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. A segnalarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L’Oms è stata in ... pianetagenoa1893.net Focolaio su una nave da crociera: morti due passeggeri, un altro è gravissimo. «Positivo all'hantavirus»Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave da crociera in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde, ... msn.com