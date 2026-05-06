Un uomo svizzero è stato ricoverato a Zurigo con un’infezione da hantavirus. Il paziente aveva viaggiato in Sudamerica ad aprile ed era stato a bordo della MV Hondius, nave da crociera sulla quale sono stati riscontrati tre decessi e vari casi di contagio. Nel frattempo, le autorità delle Canarie hanno negato l’attracco della stessa nave, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

Un cittadino svizzero è ricoverato a Zurigo per un’infezione da hantavirus. L’uomo, che aveva viaggiato in Sudamerica ad aprile, è un ex passeggero della MV Hondius, la nave da crociera a bordo della quale si sono registrati 3 morti e diversi contagiati. La persona elvetica, al rientro, dopo aver accusato sintomi, è andato all’Ospedale universitario di Zurigo su consiglio del suo medico di famiglia: un test effettuato dal laboratorio di riferimento di Ginevra ha diagnosticato il contagio al ceppo delle Ande, il più virulento, ed è così subito stato ricoverato in isolamento. La moglie, al momento, non presenta sintomi ed è in autoisolamento....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un caso di hantavirus in Svizzera: l’uomo era stato a bordo della MV Hondius. E le Canarie rifiutano l’attracco della nave

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