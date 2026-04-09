Inchiesta su fondi ad Hamas la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun inutilizzabili i file di Israele

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di arresto di Mohammad Hannoun, sospettato di aver ricevuto fondi da Hamas. I file provenienti da Israele sono stati dichiarati inutilizzabili per mancanza di validità legale. L’architetto, considerato il rappresentante dei palestinesi in Italia, rimane in carcere in attesa di un nuovo procedimento di riesame. La vicenda si concentra sui dettagli delle indagini e sulla validità delle prove raccolte.

Brutto colpo all’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas partiti dall’Italia: la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Genova che confermava la carcerazione per quattro dei principali indagati. Ma ciò non significa che questi torneranno automaticamente in libertà. Resteranno in cella in attesa che il Riesame valuti nuovamente i loro casi (con un differente collegio di giudici), come stabilito dalla Suprema Corte. Una decisione maturata alla fine dell’udienza di ieri a Roma, che riguarda in primis Mohammad Hannoun, architetto di 63 anni che da tempo era residente a Ceranesi in provincia di Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta su fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, inutilizzabili i file di Israele Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del tribunale del Riesame che avevano confermato la custodia cautelare in carcere... Inchiesta fondi ad Hamas, Cassazione annulla custodia per HannounLa quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, attivista palestinese di 64 anni, accusato di... Temi più discussi: Non valgono le prove israeliane su Hannoun; Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per Hannoun; Caso Hannoun, i procuratori della Cassazione: I documenti di Israele? Inutilizzabili; Presunti fondi ad Hamas, Cassazione: Nuovo giudizio su arresto Hannoun. Presunti fondi ad Hamas, Cassazione: Nuovo giudizio su arresto HannounLa Suprema Corte ordina un nuovo pronunciamento del Riesame ed esclude dalle fonti di prova i documenti forniti dai servizi segreti israeliani ... rainews.it Inchiesta fondi ad Hamas, Cassazione annulla custodia per HannounLa quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'arresto di Mohammad Hannoun, attivista palestinese di 64 anni, accusato di terrorismo e ... lapresse.it LA CASSAZIONE HA ANNULLATO L’ARRESTO DI MOHAMMAD HANNOUN, L’ATTIVISTA E ARCHITETTO PALESTINESE... x.com La Suprema Corte cancella con rinvio le ordinanze confermate a Genova per Mohammad Hannoun e per altri tre indagati ancora detenuti. Ora toccherà a una diversa sezione del tribunale del Riesame rivalutare il caso - facebook.com facebook