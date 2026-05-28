Hanno un QI da geni ma prendono voti bassi | vi porto nella scuola che salva gli studenti plusdotati
In una scuola, studenti con un QI elevato ottengono voti bassi. La scuola ha adottato un metodo speciale per supportare questi studenti plusdotati. Le lezioni sono progettate per stimolare le loro capacità e migliorare le prestazioni scolastiche. Gli insegnanti lavorano con programmi personalizzati e attività mirate. La struttura scolastica si distingue per l’attenzione dedicata a studenti con capacità intellettive superiori alla media.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RavennaToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Si chiamano “gifted” all’inglese, “plusdotati” o “ad alto potenziale cognitivo”, terminologia abbreviata nella sigla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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