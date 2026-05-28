Notizia in breve

In una scuola, studenti con un QI elevato ottengono voti bassi. La scuola ha adottato un metodo speciale per supportare questi studenti plusdotati. Le lezioni sono progettate per stimolare le loro capacità e migliorare le prestazioni scolastiche. Gli insegnanti lavorano con programmi personalizzati e attività mirate. La struttura scolastica si distingue per l’attenzione dedicata a studenti con capacità intellettive superiori alla media.