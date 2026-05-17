Viaggio nella città che sta nascendo Gli studenti a scuola di cantieri
Gli studenti del corso di Organizzazione del cantiere di ingegneria civile dell’ateneo estense hanno preso parte a un seminario che ha incluso una visita ai cantieri più recenti dedicati alla rigenerazione urbana promossa dal Comune. Durante l’evento, hanno osservato da vicino le fasi di lavoro e i progetti in corso, approfondendo le tecniche e le modalità di intervento utilizzate nei vari interventi di riqualificazione. La giornata si è svolta in un clima di confronto tra teoria e pratica, con l’obiettivo di conoscere meglio le realtà del settore.
Nell’ambito delle attività del corso di Organizzazione del cantiere di ingegneria civile dell’ateneo estense, gli allievi hanno partecipato ad un seminario con visita ai più recenti interventi di rigenerazione urbana promossi dal Comune. "Un’occasione speciale – spiega Alessandro Bucci, docente di Cantiere e rigenerazione urbana – dove gli studenti hanno potuto ascoltare i soggetti coinvolti in un procedimento urbanistico complesso: dalla visione del committente, comprendendo il tema del reperimento delle risorse economiche, alla fase progettuale ed esecutiva dell’opera, passando per gli aspetti autorizzativi che coinvolgono dirigenti e funzionari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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