Viaggio nella città che sta nascendo Gli studenti a scuola di cantieri

Gli studenti del corso di Organizzazione del cantiere di ingegneria civile dell’ateneo estense hanno preso parte a un seminario che ha incluso una visita ai cantieri più recenti dedicati alla rigenerazione urbana promossa dal Comune. Durante l’evento, hanno osservato da vicino le fasi di lavoro e i progetti in corso, approfondendo le tecniche e le modalità di intervento utilizzate nei vari interventi di riqualificazione. La giornata si è svolta in un clima di confronto tra teoria e pratica, con l’obiettivo di conoscere meglio le realtà del settore.

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