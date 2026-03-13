Consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato al concorso Gli eroi del dono nascono a scuola FOTO

Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Rene, la pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto ha accolto un convegno intitolato “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita”. Quella stessa giornata sono stati consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato al concorso “Gli eroi del dono nascono a scuola”.

La premiazione alla pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a Vasto, nel corso del convegno dal titolo “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita” Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Rene, la pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a Vasto, ha ospitato il convegno dal titolo “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita”. L’avvocato Mugoni ha donato una targa alle dirigenti scolastiche Anna Orsatti e Maria Grazia Angelini, come riconoscimento dell’impegno profuso dagli studenti e dalle studentesse del polo liceale "Pantini Pudente" e dal Polo liceale “R. Mattioli”, protagonisti della presentazione dei lavori conclusivi realizzati nell’ambito del progetto educativo "La scelta di donare". 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati "Giornata dei giusti dell'umanità": premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso "Adotta un giusto"Fedele al consueto appuntamento annuale, ieri l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento ha celebrato la "Giornata dei giusti dell'umanità". Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della CastiglioneseArezzo, 17 gennaio 2026 – Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della Castiglionese. Contenuti utili per approfondire Consegnati gli attestati agli studenti... Temi più discussi: Consegna attestati agli studenti del Liceo Artistico Buonarroti Latina; Gli attestati Fai ’Apprendisti. Ciceroni’; CS - Scuola di Ceramica Vietrese: cerimonia di consegna degli attestati agli allievi, Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 10,00 - aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare; Giornata del mare, a Vasto gli studenti premiati in Comune. Pescaturismo, consegnati gli attestati agli iscritti al corso finanziato dal Galp FlagSono stati consegnati a Castelvetrano Selinunte gli attestati di partecipazione ai 15 iscritti ad un corso su Pescaturismo ed Ittiturismo finanziato dal Galp Fl ... castelvetranonews.it Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della CastiglioneseArezzo, 17 gennaio 2026 – Consegnati gli attestati di merito agli Esordienti della Castiglionese. Non conta solo la vittoria del campionato o il torneo di Marino, ma la bella immagine che date allo ... lanazione.it Sono stati consegnati i lavori relativi alla riqualificazione della scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte”, per un importo complessivo di 943.880,16 euro. L’attività rientra nell’ambito delle azioni previste dal programma Agenda Urbana. I lavori che prendon - facebook.com facebook Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza del porticciolo di Porto Rossi, a #Catania. La struttura è stata fortemente danneggiata dalle mareggiate causate dal #cicloneHarry, lo scorso mese di febbraio. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicil x.com