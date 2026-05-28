Hamburger Day | le tre ricette pugliesi tra polpo alla brace cavallo e bombette

Da quotidianodipuglia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 28 maggio si celebra l'Hamburger Day, una ricorrenza che coinvolge anche la cucina pugliese. Le tre ricette tipiche sono il polpo alla brace, le bombette e i cavalli. Questi piatti rappresentano versioni locali dell'hamburger, preparati con ingredienti tradizionali e tecniche di cottura tipiche della regione. La giornata invita a scoprire varianti regionali di un piatto internazionale, valorizzando le specialità gastronomiche locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È una delle ricorrenze più golose del calendario gastronomico globale: il 28 maggio si celebra in tutto il mondo l’Hamburger Day. Nata negli Stati Uniti per festeggiare il re indiscusso dei fast food, questa giornata si è trasformata nel tempo nell’occasione perfetta per celebrare l'evoluzione gourmet di un piatto iconico. Una sfida raccolta a pieno titolo dai maestri del gusto e dai locali specializzati della Puglia, che hanno saputo scardinare la ricetta classica americana per dare vita a una vera e propria declinazione territoriale. Se la tradizione d'oltreoceano esige il classico medaglione di manzo tra due fette di pane morbido, i banconi delle province pugliesi rispondono con ingredienti che profumano di mare, di brace degli storici fornelli e di pascoli locali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

hamburger day le tre ricette pugliesi tra polpo alla brace cavallo e bombette
© Quotidianodipuglia.it - Hamburger Day: le tre ricette pugliesi tra polpo alla brace, cavallo e bombette
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pasqua tra brace e calcio: esplodono le vendite di carne e uovaDurante le festività di Pasqua e Pasquetta, le vendite di carne e uova hanno registrato un aumento.

Premio Aimo e Nadia per i giovani: le ricette preparate dai tre vincitori di Pieve EmanueleA Pieve Emanuele, tre giovani chef hanno vinto il Premio Aimo e Nadia dedicato alle nuove generazioni.

Temi più discussi: Hamburger day, ecco dove assaggiare le ricette più originali e sfiziose; Hamburger Day: le tre ricette pugliesi tra polpo alla brace, cavallo e bombette; Hamburger Day, il 28 maggio si celebra il panino più amato del mondo; Hamburger Day: lo smash burger è il trend del momento.

hamburger day hamburger day le treHamburger day, ecco dove assaggiare le ricette più originali e sfizioseOrmai non solo più piatto da fast food, l’hamburger è declinato anche in versione gourmet: ecco una selezione di ricette fuori dal comune in giro per l’Italia che vale la pena provare. ilsole24ore.com

hamburger day hamburger day le treHamburger Day: le tre ricette pugliesi tra polpo alla brace, cavallo e bombetteÈ una delle ricorrenze più golose del calendario gastronomico globale: il 28 maggio si celebra in tutto il mondo l’Hamburger Day. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web