Il 28 maggio si celebra l'Hamburger Day, una ricorrenza che coinvolge anche la cucina pugliese. Le tre ricette tipiche sono il polpo alla brace, le bombette e i cavalli. Questi piatti rappresentano versioni locali dell'hamburger, preparati con ingredienti tradizionali e tecniche di cottura tipiche della regione. La giornata invita a scoprire varianti regionali di un piatto internazionale, valorizzando le specialità gastronomiche locali.

È una delle ricorrenze più golose del calendario gastronomico globale: il 28 maggio si celebra in tutto il mondo l’Hamburger Day. Nata negli Stati Uniti per festeggiare il re indiscusso dei fast food, questa giornata si è trasformata nel tempo nell’occasione perfetta per celebrare l'evoluzione gourmet di un piatto iconico. Una sfida raccolta a pieno titolo dai maestri del gusto e dai locali specializzati della Puglia, che hanno saputo scardinare la ricetta classica americana per dare vita a una vera e propria declinazione territoriale. Se la tradizione d'oltreoceano esige il classico medaglione di manzo tra due fette di pane morbido, i banconi delle province pugliesi rispondono con ingredienti che profumano di mare, di brace degli storici fornelli e di pascoli locali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Hamburger Day: le tre ricette pugliesi tra polpo alla brace, cavallo e bombette

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