A Pieve Emanuele, tre giovani chef hanno vinto il Premio Aimo e Nadia dedicato alle nuove generazioni. Durante l’evento, hanno presentato le loro ricette, che sono state giudicate dai membri della giuria. La cerimonia si è svolta il 6 maggio 2026, con i tre vincitori che hanno mostrato le loro creazioni culinarie davanti al pubblico presente. La serata ha celebrato il talento emergente nel settore della ristorazione.

Pieve Emanuele, 6 maggio 2026 – Tre giovani talenti, una grande passione e un risultato straordinario. Elisa Richiedei, 17 anni, Steven D’Ascenzi e Adelnia Moskaliuk, entrambi diciannovenni, hanno conquistato il primo premio nella prestigiosa competizione culinaria “Premio Aimo e Nadia per i giovani”, il contest per aspiranti chef patrocinato da Regione Lombardia. “Non ci aspettavamo assolutamente di essere premiati in un’occasione così importante”, raccontano con emozione. “Sapevamo di confrontarci con professionisti e studenti di grande talento. Il nostro approccio è stato semplice: arrivare con umiltà e dare il massimo”. Il tema scelto per questa terza edizione del Premio, “Nutrire il Futuro: cultura, consapevolezza, creatività”, rivolto ai Centri di Formazione Professionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Premio Aimo e Nadia per i giovani: le ricette preparate dai tre vincitori di Pieve Emanuele

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