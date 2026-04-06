Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, le vendite di carne e uova hanno registrato un aumento. Secondo i dati dell’Osservatorio dei Supermercati Il Gigante, si sono riscontrate preferenze per pranzi all’aperto e grigliate, con una crescita significativa dei prodotti alimentari tipici di questo periodo. Le abitudini di consumo si sono orientate verso pasti informali e conviviali, che coinvolgono alimenti tradizionali per le occasioni festive.

Le abitudini di consumo per le festività di Pasqua e Pasquetta mostrano una spinta decisa verso i pranzi all’aperto e le grigliate, con un incremento significativo nelle vendite di prodotti tipici registrato dall’Osservatorio dei Supermercati Il Gigante. Il gruppo della Grande Distribuzione, che gestisce circa settanta punti vendita, ha rilevato come il clima favorevole abbia influenzato le scelte degli acquirenti. L’agnello, protagonista delle tavole pasquali, ha un balzo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’entusiasmo per i picnic si riflette anche negli altri tagli di carne destinati alla brace, tra cui pollame, costine e salsicce, che hanno registrato lo stesso aumento del 10% nelle vendite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua tra brace e calcio: esplodono le vendite di carne e uova

Pasqua a Milano, non si bada a spese: boom di vendite per agnello e uova di cioccolatoIl periodo di incertezza economica non sembra incidere sui festeggiamenti di Pasqua dei milanesi.

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