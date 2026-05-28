Haier Biomedical Achieves Double No 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report Caps Three-Phase Global Expansion
Haier Biomedical si è classificata al primo posto nel rapporto di Euromonitor sui laboratori di apparecchiature per le scienze della vita, ottenendo per la seconda volta il riconoscimento. L'azienda ha anche annunciato un'espansione globale in tre fasi, rafforzando la propria presenza internazionale nel settore. La società ha ottenuto il doppio riconoscimento come leader di mercato e continua a investire in nuove strategie di crescita. La notizia riguarda la posizione di leadership e i piani di espansione internazionale.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE QINGDAO, China, May 28, 2026 PRNewswire — Haier Biomedical (SHA: 688139) has been named the No. 1 Chinese brand in global life science laboratory equipment sales and No. 1 in overseas sales in the same category, according to 2025 data published by Euromonitor International. The dual ranking places Haier Biomedical at the front of a competitive global field and caps a three-phase international expansion that has delivered a compound annual growth rate exceeding 20 percent. Euromonitor International is one of the world’s leading independent market research firms, and its rankings are widely used as benchmarks across global procurement and industry analysis. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Rivermate Launches as a Unified Global Employer of Record Platform, Bringing Together Eos Global Expansion, Serviap Global, and Hightekers’ EOR OperationsUna nuova piattaforma globale di Employer of Record è stata lanciata, unendo le attività di tre aziende specializzate nelle operazioni di gestione...
KaiTu Technology: Reshaping Global Industrial Mobile Equipment with Embodied AI, North American Debut Launches New Global JourneyIl 29 aprile 2026, a Santa Clara, è stato annunciato il debutto nordamericano di KaiTu Technology, azienda specializzata in dispositivi industriali...
Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor's Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global ExpansionHaier Biomedical (SHA: 688139) has been named the No. 1 Chinese brand in global life science laboratory equipment sales and No. 1 in overseas sales in the same category, according to 2025 data ... adnkronos.com
Haier Biomedical Drives Global Leap of Life Science Infrastructure: International Business Hits Record High for 36% of Annual Revenue in 2025AI-powered growth surges as Haier Biomedical scales from product coverage to premium brand leadership, building a global life science tools and intelligent productivity platform QINGDAO, China, April ... sg.finance.yahoo.com