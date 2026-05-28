Haier Biomedical Achieves Double No 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report Caps Three-Phase Global Expansion

Notizia in breve

Haier Biomedical si è classificata al primo posto nel rapporto di Euromonitor sui laboratori di apparecchiature per le scienze della vita, ottenendo per la seconda volta il riconoscimento. L'azienda ha anche annunciato un'espansione globale in tre fasi, rafforzando la propria presenza internazionale nel settore. La società ha ottenuto il doppio riconoscimento come leader di mercato e continua a investire in nuove strategie di crescita. La notizia riguarda la posizione di leadership e i piani di espansione internazionale.