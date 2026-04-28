Rivermate Launches as a Unified Global Employer of Record Platform Bringing Together Eos Global Expansion Serviap Global and Hightekers’ EOR Operations
Una nuova piattaforma globale di Employer of Record è stata lanciata, unendo le attività di tre aziende specializzate nelle operazioni di gestione del personale a livello internazionale. La nuova realtà conta 38 entità legali di proprietà e opera in oltre 180 paesi, offrendo servizi a imprese e professionisti ovunque sia presente il luogo di lavoro. La fusione coinvolge le divisioni di espansione internazionale, servizi globali e operazioni EOR di ciascuna azienda.
One global brand. 38 owned legal entities. Coverage in 180+ countries, serving companies and professionals wherever work happens. The combined entity brings together over 15 years of operational experience — anchored by Eos Global Expansion’s and Serviap Global’s founding in 2010 — across Latin America, Asia, Europe, and the Middle East. Rivermate now delivers EOR services through 38 wholly owned legal entities worldwide, supported by in-country teams and an extensive network of trusted local partners, enabling coverage across 180+ countries and supporting over 3,500 workers globally. Existing client contracts and service delivery are unaffected.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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