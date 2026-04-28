Rivermate Launches as a Unified Global Employer of Record Platform Bringing Together Eos Global Expansion Serviap Global and Hightekers’ EOR Operations

Una nuova piattaforma globale di Employer of Record è stata lanciata, unendo le attività di tre aziende specializzate nelle operazioni di gestione del personale a livello internazionale. La nuova realtà conta 38 entità legali di proprietà e opera in oltre 180 paesi, offrendo servizi a imprese e professionisti ovunque sia presente il luogo di lavoro. La fusione coinvolge le divisioni di espansione internazionale, servizi globali e operazioni EOR di ciascuna azienda.

One global brand. 38 owned legal entities. Coverage in 180+ countries, serving companies and professionals wherever work happens. The combined entity brings together over 15 years of operational experience — anchored by Eos Global Expansion’s and Serviap Global’s founding in 2010 — across Latin America, Asia, Europe, and the Middle East. Rivermate now delivers EOR services through 38 wholly owned legal entities worldwide, supported by in-country teams and an extensive network of trusted local partners, enabling coverage across 180+ countries and supporting over 3,500 workers globally. Existing client contracts and service delivery are unaffected.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rivermate Launches as a Unified Global Employer of Record Platform, Bringing Together Eos Global Expansion, Serviap Global, and Hightekers’ EOR Operations Notizie correlate ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LAUNCHES GLOBAL EQUITY FUND, EXPANDING ITS SYSTEMATIC CORE EQUITY SUITE- LONDON, April 27, 2026 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, a global asset management company with US$624 billion* in assets under... Leggi anche: Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner